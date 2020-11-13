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Антирекорд COVID-19 в Киеве: за сутки заболело около 1100 человек

Антирекорд COVID-19 в Киеве: за сутки заболело около 1100 человек

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1083 человек, заболевших COVID-19, что является антирекордом с начала пандемии. Умерли 13 человек. Об этом написал в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян. На сегодня в столице уже 48 тыс. 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Среди заболевших:

  • 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 27 девочек от 1 месяца до 17 лет;
  • 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

"Заболел в том числе и 61 медик. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице еще 354 человек. Всего коронавирус преодолели 18 тыс. 333 жителя Киева", - указано в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и 126 случаев - в Шевченковском районе.

Напомним, в Украине уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
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