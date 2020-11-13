"Максимум за продуктами или погулять на улице": Степанов о локдауне выходного дня

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Введение "карантина выходного дня" необходимо для расторжения цепи передачи коронавирусной болезни COVID-19. Поэтому нужно уменьшить контакты между людьми, оставив работать, в частности, только аптеки, продуктовые магазины и автозаправочные станции. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Зачем мы его вводим. Для нас очень необходимо разорвать цепь передачи болезни. Каким образом она разрывается? В единственный - это уменьшение контактов между людьми, уменьшение общения, уменьшение контактов, уменьшение таких случаев, когда люди друг с другом, не знакомые, находятся рядом", - сказал Степанов.

По его словам, разорвать цепь можно только, если люди в определенный период времени - в субботу и воскресенье просто будут находиться дома.

"И не будут пересекаться различные группы, люди, которые между собой не знакомы, люди, которые работают в разных городах. Если у нас в субботу и воскресенье остаются так, как мы предусмотрели в постановлении Кабинета министров, остаются работать исключительно продуктовые магазины, автозаправочные станции, транспорт,.. аптеки, то люди в субботу и воскресенье, они просто максимум могут выйти за продуктами, или в аптеку... Максимум погулять на улице. Таким образом люди, не знакомые между собой, они не контактируют, не пересекаются..." - рассказал Степанов.

Он отметил, что таким образом количество этих контактов в субботу и воскресенье будет существенно снижено.

"Таким образом в эти два дня мы сможем разорвать цепь передачи болезни. Если мы ее разрываем, то уменьшается количество заболевших, и как следствие у нас уменьшается количество людей, которые госпитализируются, так как в общем количестве заболевших до 13-14% - это те люди, которые нуждаются по медицинским показаниям в госпитализации", - сказал он.

Как сообщалось, в Украине на 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны - 11 787.



Напомним, Степанов заявлял, что для Министерства здравоохранения и врачей лучший сценарий - это полный "локдаун" на минимум 3 недели.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.