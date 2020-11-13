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Новости: Криминал и ЧП
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Угроза взрывом в Харькове: командир КОРДа отобрал гранату у злоумышленника, он задержан

Угроза взрывом в Харькове: командир КОРДа отобрал гранату у злоумышленника, он задержан

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мужчину, который с утра 13 ноября угрожал взорвать гранату в своем доме в Харькове, задержали. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

"Командир харьковского "КОРД" отобрал у злоумышленника гранату, он задержан. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Напомним, что около 9:00 в Харькове во время обыска мужчина, сопротивляясь полиции, пригрозил взрывом.

Впоследствии к дому мужчину, угрожавшего взрывом в Харькове, стянули силовиков.

Существовала вероятность, что в доме было другое оружие или боеприпасы.

Источник: УНН
Теги: полиция, граната, взрывы, Харьков и Харьковская область
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