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Степанов спрогнозировал, как пройдет зима в Украине в условиях пандемии

Степанов спрогнозировал, как пройдет зима в Украине в условиях пандемии

Максим Степанов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Зима в Украине будет очень тяжелой из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас не будет легкой зимы. У нас будет очень трудно. Наша главная задача - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - сказал Степанов.

Напомним, Степанов рассказывал, что Украину ожидает тяжелый период пандемии COVID-19, который продлится ориентировочно до апреля.

Как сообщалось в УНН, в Украине на 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны - 11787.

Напомним, Степанов заявлял, что для Министерства здравоохранения и врачей лучший сценарий - это полный "локдаун" на минимум 3 недели.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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