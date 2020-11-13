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В Украину поступит еще более 28 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения COVID-19 - Минздрав

В Украину поступит еще более 28 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения COVID-19 - Минздрав

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине через несколько недель поступит еще более 28 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Препарат ("Ремдесивир" - ред.), который используется во всем мире для лечения больных COVID-19... Мы довольно оперативно осуществили закупку, распределили лекарства по регионам в соответствии с количеством госпитализированных пациентов. Первая партия насчитывает 14 тыс. флаконов и общее количество, которое поступит через несколько недель - 28 тыс. 200 флаконов", - сказала Шаталова.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который включен в национальный протокол лечения COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лечение, Коронавирус, карантин
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