В ВР собрали совещание: хотят во вторник рассмотреть "закон Разумкова" и отмену "карантина выходного дня"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Председатели фракций Верховной Рады обсудили повестку дня следующей недели пленарной работы, в связи с болезнью руководства парламента. Вероятно, будут работать только во вторник, 17 ноября, и планируют рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня, а также "закон Разумкова" по э-декларировании. Об этом написал в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

“Сегодня в 10:00 состоялось онлайн-совещание глав фракций. Повестка очевидна: план работы на ближайшую неделю. Точнее, корректировка плана, учитывая ситуацию, когда в строю только вице-спикер. Есть вероятность, что из-за ситуации с заболевшими часть недели перенесут, оставив точно вторник (17/11). Но окончательного решения нет и до понедельника не будет. Пока все настроены работать”, — написал нардеп.

Также он добавил, что за вторник планируют рассмотреть:

“Закон Разумкова” про возврат э-декларирования и, возможно, другие законы, связанные с КС;

постановление о надлежащей подготовки к карантинным мероприятиям (№ 4320);

снова отсрочку РРО (внедрение кассовых аппаратов для ФЛП - ред.).

“Также рассматриваем вариант принятия постановления про отмену "карантина выходного дня“. В общем, в понедельник будет больше ясности. Теперь все переживаем, чтобы наша вице-спикер на выходных была дома. По мнению ж Кабмина, именно в субботу-воскресенье по стране лютует короновирус”, — добавил нардеп.

Как сообщал УНН ранее, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19.

После чего о положительном результате теста сообщил и первый заместитель председателя Руслан Стефанчук.

Напомним, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что чувствует себя хорошо и готова вести заседание парламента.

Добавим, по состоянию на 10 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано 13 законопроектов по решению ситуации вокруг Конституционного Суда Украины, который 27 октября признал неконституционным наказание за ложь в декларациях.

Также напомним, правительство 11 ноября ввел "карантин выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.