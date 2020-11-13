Разведка: российские кураторы ускоряют принудительную паспортизацию населения оккупированного Донбасса

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины со ссылкой на данные разведки, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные администрации по распоряжению российских кураторов продолжают мероприятия по ускорению процесса принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ держится российским командованием на особом контроле.

"Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе. Также оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украина, с предоставлением статуса "иностранного гражданина". В частности, предполагается лишить их "избирательного права", возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения", - резюмировали военные.

Как сообщалось ранее в УНН, Кремль объясняет паспортизацию Донбасса "защитой этнических русских".