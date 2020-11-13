В МВД сообщили, можно ли получить номерные знаки на авто на "карантине выходного дня"
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Введение "карантина выходного дня" не повлияет на работу сервисных центров МВД, они продолжат работать в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Введение "карантина выходного дня" не повлияет на работу сервисных центров МВД. Они будут работать по обычному графику в субботу с 9:00 до 16:45", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с соблюдением карантинных требований количество посетителей в помещении ограничивают.
"Поэтому предоставление услуг будет осуществляться исключительно по предварительной личной записи, что возможно на 15 дней вперед", - добавили в сообщении.
Добавим, согласно законодательству, территориальные сервисные центры МВД проводят регистрацию автомобилей с выдачей соответствующих свидетельств и номерных знаков на транспортные средства.
Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.