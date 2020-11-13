Джапарова на Комитете ассоциации Украина-ЕС представила Крымскую платформу

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В рамках шестого заседания Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, которое состоялось сегодня, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова представила Крымскую платформу, а также выразила надежду на активное участие институтов и государств-членов ЕС в работе Платформы и участие лидеров ЕС в "Крымском саммите", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В рамках мероприятия Эмине Джапарова представила европейским партнерам "Крымскую платформу", поблагодарила за поддержку этой инициативы со стороны ЕС и выразила надежду на активное участие институтов и государств-членов ЕС в ее работе, а также на участие лидеров ЕС в Саммите в мае 2021 года", - сообщили в МИД.

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По данным пресс-службы, Джапарова также сообщила, что конечной целью Крымской платформы является деоккупация Крыма, и обозначила первоочередные направления ее работы, в частности координации действий международных партнеров по консолидации санкционных режимов, укреплению политики непризнания, противодействию угрозам безопасности, привлечению внимания к экономическим и экологическим вызовам на полуострове, связанных с российской оккупацией.

Одной из важных задач Платформы будет также защита жертв нарушений прав человека на оккупированных территориях, сказала она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Первый саммит "Крымской платформы" состоится в мае 2021 в Киеве.