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Зеленский назначил начальника Департамента военной контрразведки СБУ

Зеленский назначил начальника Департамента военной контрразведки СБУ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства от 13 литопада.

"Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее Зеленский внес изменения в Указ "О Перечне должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям".

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Владимир Зеленский
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