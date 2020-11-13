Степанов отказывается от должности депутата в Одесский облсовет

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не планирует становиться депутатом Одесского облсовета. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

Так, на вопрос о том, планирует ли он стать депутатом, Степанов, который баллотировался в Одесский облсовет, ответил: “Не планирую”.

“Закон мне позволяет (совмещать должность министра с работой депутатом — ред.), но я считаю, что надо хорошо делать что-то одно”, — пояснил он.

Напомним, Максим Степанов в сентябре согласился возглавить список партии “Слуга народа” в Одесский областной совет.



Ранее министр заявлял, что его участие в местных выборах не повлияет на его работу в министерстве.