Эту глупость я не вводил: мэр Днепра заявил об отказе от карантина выходного дня

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Днепре не будут соблюдать ограничения карантина выходного дня. Об этом в своем Facebook заявил мэр города Борис Филатов, передает УНН.

Он подчеркнул, что по официальной статистике, Днепр и область вошли в тройку регионов Украины с самой низкой заболеваемостью COVID-19.

“Неофициально. Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: „Мэры не могут отменять того, что они не вводят“. А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать... Тем более эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира. Просто городская комиссия по ТЭБ и ЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии”, — заявил Филатов.

Мэр Днепра посоветовал предпринимателям придерживаться масочного режима и социальной дистанции.

“Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных... И, пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Сами и для своих клиентов”, — добавил Филатов.

Как сообщал УНН, ряд местных советов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, а также мэры Львова и Ровно не поддержали инициативу правительства по внедрению “карантина выходного дня”.

В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мэры не имеют полномочий запрещать решение правительства, а председатели ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.

Городская власть Луцка готовит иск в Киевский окружной административный суд об отмене постановления правительства о карантине выходного дня. Во Львове, чтобы “обойти” карантин все выходные официально сделали рабочими. А власть Чернигова приняла обращение к Кабинету министров и народным депутатам Украины относительно отмены “карантина выходного дня”.