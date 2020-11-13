Степанов ответил главам городов, которые не собираются идти на “карантин выходного дня”

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Городская власть, которая не собирается выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думает о жизни и здоровье людей. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

“Они находятся на выборах, у них выборы, они думают не о людях, а об электорате. Это — разные вещи. Им нужны голоса, нужно быть популярными, поэтому они это делают. Они не думают о жизни и здоровье людей, именно о жизни”, — сказал министр.

Он посоветовал представителям городской власти, перед тем как принимать эти решения, поехать с главой Минздрава по больницам и пообщаться с врачами.

“Меры, которые мы вводим, я даже не говорю о юридической составляющей, потому что чисто юридическая составляющая — это полномочия Кабинета министров, согласно законодательству Украины... Полномочия и обязательства местных властей — не просто соблюдать, а контролировать выполнение карантинных мероприятий. Все что они могут делать по закону — это усиливать меры”, — подчеркнул Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение “карантина выходного дня” — с 14 по 30 ноября 2020 года.



Новые ограничения уже отказались выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре.