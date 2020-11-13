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Степанов ответил главам городов, которые не собираются идти на “карантин выходного дня”

Степанов ответил главам городов, которые не собираются идти на “карантин выходного дня”

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Городская власть, которая не собирается выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думает о жизни и здоровье людей. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

“Они находятся на выборах, у них выборы, они думают не о людях, а об электорате. Это — разные вещи. Им нужны голоса, нужно быть популярными, поэтому они это делают. Они не думают о жизни и здоровье людей, именно о жизни”, — сказал министр.

Он посоветовал представителям городской власти, перед тем как принимать эти решения, поехать с главой Минздрава по больницам и пообщаться с врачами.

“Меры, которые мы вводим, я даже не говорю о юридической составляющей, потому что чисто юридическая составляющая — это полномочия Кабинета министров, согласно законодательству Украины... Полномочия и обязательства местных властей — не просто соблюдать, а контролировать выполнение карантинных мероприятий. Все что они могут делать по закону — это усиливать меры”, — подчеркнул Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение “карантина выходного дня” — с 14 по 30 ноября 2020 года.

Новые ограничения уже отказались выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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