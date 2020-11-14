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Кравчук: введение российских миротворцев на Донбасс - просто абсурд

Кравчук: введение российских миротворцев на Донбасс - просто абсурд

Леонид Кравчук

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Первый Президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) считает абсурдной возможность введения российских миротворцев на временно оккупирован Донбасс. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

“Я часто слышу, особенно в СМИ, в том числе и в России, мол Россия также может ввести миротворцев на неконтролируемую территорию, я не знаю даже какую, Украиной, то есть „ДНР“ и „ЛНР“. Я думаю, что это был бы просто абсурд, потому что в данном случае произошел бы очень серьезный перекос в мировом масштабе”, — сказал Кравчук.

Он пояснил, что Россия, которая до этого момента ведет агрессию против Украины, но скрывает ее под ширмой, что это “внутреннее дело Украины”, — в таком случае вынуждена была бы признать прямую агрессию.

“В данном случае произошла бы очень интересная вещь: агрессор является миротворцем. Я в это не верю”, — добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал УНН, по мнению Кравчука, подписанные в 2015 году пятым Президентом Украины Петром Порошенко Минские договоренности являются политической удавкой на шее Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, миротворцы, Леонид Кравчук
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