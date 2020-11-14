Пандемия: Степанов объяснил почему нельзя останавливать работу метро

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сейчас останавливать работу метро и общественного транспорта в Украине нельзя, ведь это приведет к полному локдауну, которого страна не выдержит. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сейчас много так называемых "экспертов" начали, извините, пожалуйста, разводить демагогию сравнивать условно говоря, а что делать с метро, а что делать с транспортом в будние дни. Да, но транспорт и метро - это критическая инфраструктура и мы не можем его остановить, ведь это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - рассказал Степанов.

По его словам, если мы будем уменьшать распространение COVID-19 хотя бы во время карантина выходного дня, когда большая часть украинцев просто отдыхает и остается дома, мы существенно уменьшим нагрузку на украинскую медицинскую систему.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что если "карантин выходного дня" не даст результатов и Украина придет к локдауну медицинской сферы - будет введен полный локдаун для всей страны.

Как сообщалось, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать "карантин выходного дня".

Напомним, в Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 12 524.