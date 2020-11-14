В Минздраве рассказали, каким торговым заведениям разрешено работать во время "карантина выходного дня"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина "выходного дня". Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - отметил главный государственный санитарный врач.

По словам заместителя министра здравоохранения, в положениях постановления о карантине "выходного дня" четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

"Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", - добавил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Он был введен в Украине решением Кабинета министров от 11 ноября. Во время его действия три пары выходных - с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.