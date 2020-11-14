Уманский сказал, куда делись средства из коронавирусного фонду, выделенные на ремонт дорог

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Бывший советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, который на днях уволился, заявил, что средства из коронавирусного фонда, которые выделили на строительство дорог, присвоил так называемый "картель". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", - написал Уманский.

Так, по его словам, 2020 год запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и "неуклюжей" борьбы с ней, но и из-за "беспрецедентного уровня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности". По мнению Уманского, программа "Большое строительство" - яркое тому подтверждение".

"Если сложить все тендеры этой "мерзкой шестерки" и вычислить эти "дисконты" - имеем около 36 миллиардов грн - именно такую сумму получил дополнительно Автодор (Укравтодор - ред.) из Ковидного Фонда на "Большое строительство", - пишет Уманский.

Он указывает на то, что можно было бы построить ту же протяженность дорог и не трогать ковидний фонд, "лишая ресурса больных людей и больную экономику".

"Но есть факт - Ковидный Фонд искусственно потратили. Средства исчезли. Страна приближается к экономическому Армагеддону", - подытожил Уманский.

Напомним, внештатный советник главы Офиса Президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение с должности.