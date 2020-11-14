Через месяц на КПВВ "Новотроицкое" откроется сервисный центр - Резников

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Через месяц на КПВВ "Новотроицкое" Донецкой области откроется сервисный центр. Об этом сообщил во время видеообращения вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

"Я всего пятый день на самоизоляции, но понимаю, что пятый день в заложниках у болезни - это совершенно не то, что наши граждане чувствуют 6 лет в заложниках под оккупацией. Мы делаем все возможное, чтобы им помочь и главное сохранять связь, связь между нами", - сказал Резников.

Он отметил, что поэтому 10 ноября Украина открыла КПВВ в Донецкой и Луганской областях - четыре в Донецкой и три в Луганской.

"Кстати... мы открыли два новых КПВВ в "Золотом" и "Счастье". Одновременно в самом "Счастье" еще и открылся современный сервисный центр..."Счастье" - это новый стандарт, и уже на носу открытие нового аналогичного сервисного центра в "Новотроицком" - это в Донецкой области. Буквально месяц и он будет работать", - рассказал Резников.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что на Донбассе сейчас функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое".