Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0000  EUR: 33,27 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8490

Правительство должно решить, как помочь бизнесу во время карантина — Зеленский

Правительство должно решить, как помочь бизнесу во время карантина — Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины должен засыпать и просыпаться с вопросом, где найти деньги и как помочь бизнесу пережить шесть дней “карантина выходного дня”. Об этом в своем влоге заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

“Я постоянно разговариваю с премьер-министром и правительством, они должны засыпать и просыпаться с одним вопросом — где найти деньги и как помочь бизнесу пережить эти дни. Не закрыться, не увольнять людей, выстоять — это главная задача. Правительство должно сделать все, чтобы эти 6 дней не стали критичными для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса”, — сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня — это возможность избежать полного локдауна.

Как сообщал УНН, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня.

Источник: УНН
Теги: правительство, бизнес, Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.