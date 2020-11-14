Правительство должно решить, как помочь бизнесу во время карантина — Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины должен засыпать и просыпаться с вопросом, где найти деньги и как помочь бизнесу пережить шесть дней “карантина выходного дня”. Об этом в своем влоге заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

“Я постоянно разговариваю с премьер-министром и правительством, они должны засыпать и просыпаться с одним вопросом — где найти деньги и как помочь бизнесу пережить эти дни. Не закрыться, не увольнять людей, выстоять — это главная задача. Правительство должно сделать все, чтобы эти 6 дней не стали критичными для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса”, — сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня — это возможность избежать полного локдауна.



Как сообщал УНН, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня.