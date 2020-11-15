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Выборы мэра Сум: на одном из участков из-за коронавируса все голосуют по месту пребывания

Выборы мэра Сум: на одном из участков из-за коронавируса все голосуют по месту пребывания

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На одном из избирательных участков в Сумах все избиратели голосуют по месту пребывания, что связано с эпидемической ситуацией в городе и состоянием здоровья избирателей. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"Все избиратели, закрепленные по избирательному участку № 590996, голосуют по месту пребывания. Такая ситуация, по словам председателя УИК, связана с эпидемической ситуацией в городе Сумы и состоянием здоровья избирателей", - говорится в сообщении.

Как пояснила руководительница Сумской городской ТИК Ирина Гончаренко, избиратели избирательного участка - преимущественно проживающие в пансионате для ветеранов войны и труда люди, собственно, где и расположен участок.

"У них там есть ковидные. Мы им также дали большее количество защитных халатов. Они (члены УИК - ред.) будут по палатам ходить, все там будут "по выписке" голосовать ", - заявила Ирина Гончаренко.

Добавим, что руководительница УИК № 590996 Галина Дегтярева сообщила, что участок создан в Сумском гериатрическом пансионате для ветеранов войны и труда, в котором введен карантин. "Администрация заведения и "подопечные" обратились к нам с заявлением, чтобы все подопечные проголосовали по месту пребывания. У них боксовая система. Каждый из своей комнаты, своего бокса проголосует. На участке как такового не будет (голосования - ред.)", - пояснила руководительница УИК.

Отметим, что ОПОРА фиксирует нарушения с выдачей бюллетеней в Луцке.

Источник: УНН
Теги: выборы, Сумы и Сумская область, местные выборы
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