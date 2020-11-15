Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0000  EUR: 33,27 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5700

Правительство провалило подготовку ко второй волне COVID-19 - Верещук

Правительство провалило подготовку ко второй волне COVID-19 - Верещук

Ирина Верещук

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правительство должно было готовиться ко второй волне COVID-19 еще весной. Впрочем, подготовка провалена - больницы до сих пор не обеспечены медперсоналом, медоборудованием и медсредствами. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

"Почему мы почти за год так и не смогли наладить эффективную систему управления, координации, поставку всего, что нужно? Первая волна понятно - никто не был готов, даже в мире. Но уже та волна прошла, мы уже имеем вторую волну и мы слышим, что не имеем кислородсодержащих баллонов, мы так и не переоборудовали больницы.

Количество инфицированных растет в геометрической прогрессии, мы ищем новые койкоместа. А вы видите, в каких условиях лежат люди, насколько трудно медперсоналу, не хватает медсестер, врачей. Неужели наша государственная машина настолько неповоротливая, что даже когда ты Премьер-министр - ты не можешь ничего сделать", - заявила Верещук.

По ее словам, вина за небрежную подготовку ко второй волне COVID-19 лежит на Премьер-министре Украины Денисе ШМыгале, министре здравоохранения Максиме Стапанове и главном санитарном враче Викторе Ляшко.

В то же время она считает, что увольнять правительство и министра здравоохранения сегодня уже не уместно. Нельзя терять время и ждать, пока новые министры войдут в курс дел.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.