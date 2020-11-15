Верещук призвала нардепов отложить фискализацию малого бизнеса

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Фискализация малого бизнеса точно не ко времени. Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук призвала коллег отложить ввод кассовых аппаратов для ФЛП, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу политика.

"Фискализация ФЛП: не своевременна. Вопрос фискализации ФЛП можно разделить на две части:

1) надо или не надо?

2) если надо, то сейчас или потом?

Понимаю позицию и аргументы правительства и коллег-депутатов, которые выступают за фискализацию ФЛП. Но, слышу и понимаю ФЛП. Сейчас не буду говорить о том, кто прав или не прав. Даже если предположить, что ФЛП целесообразно фискализировать, зачем начинать это делать именно сейчас, во время коронакризиса? Чего именно мы пытаемся достичь таким таймингом этого нововведения?" - отметила она.

Верещук не понимает, почему власть вместо поддержки бизнеса придумывает какие-то новшества в такие сложные времена.

"В то время, как в других странах правительства думают о послаблениях мелким предпринимателям, всячески их поддерживают, мы же стараемся действовать наоборот. По крайней мере, именно так выглядит со стороны. В чем логика? Может, существует какой-то тайный план, как фискализация ФЛП повысит благосостояние в государстве и благосостояние мелких предпринимателей в частности? (Мы же не думаем, что цель фискализации ФЛП заключается в перераспределении рынков в пользу крупного бизнеса?).

И, если такого тайного плана нет, призываю коллег-депутатов поддержать отсрочку фискализации ФЛП, доработать предложения (а их немало), и тем самым продемонстрировать политическую зрелость и ответственность", - подчеркнула она.

Ранее Верещук выступила против карантина выходного дня.