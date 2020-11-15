Выборы мэров городов: в ОПОРЕ фиксируют нарушения тайны голосования и незаконную выдачу бюллетеней

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Между 12 и 16 часами во время голосования в день второго тура выборов мэра в семи городах Украины не зафиксировано инцидентов с признаками непосредственной фальсификации, впрочем на отдельных участках были попытки незаконной выдачи бюллетеней, а также нарушение тайны голосования со стороны самих избирателей. В отчетный период 11,36% наблюдателей ОПОРЫ на участках сообщили о незначительных нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"В промежуток времени между 12 и 16 часами представители организации не зафиксировали инцидентов с признаками непосредственной фальсификации волеизъявления граждан, но на отдельных участках фиксировались попытки незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней, а также нарушение тайны голосования со стороны самих избирателей", - говорится в сообщении.

По данным исследования ОПОРЫ, на 3,79% участков были зафиксированы единичные попытки членов УИК незаконно выдать бюллетени гражданам, не предъявившим надлежащих документов или пытавшимся проголосовать за других лиц. Присутствие наблюдателей при незаконных попытках получить избирательные бюллетени, как правило, играло важное значение для прекращения правонарушения. На других участках таких инцидентов не было зафиксировано.

Указано также, что на 3,03% УИК выявлены случаи демонстрации избирателями содержания своего волеизъявления. Это нарушение часто связано с несоблюдением ими порядка голосования в кабине для тайного голосования, добавили в ОПОРЕ.

Также попытки фотографирования избирателями своего бюллетеня зафиксированы на 3,03% участках, охваченных исследованием ОПОРЫ.

Отмечается, что как показывает опыт предыдущих выборов, фотографирование избирателями своих бюллетеней может быть частью незаконного контроля за голосованием избирателей, предварительно получившим материальную выгоду за голос.

"Процесс голосования с 12 до 16 часов не сопровождался инцидентами относительно незаконного вброса избирательных бюллетеней (пачками) в ящик для голосования. Такие инциденты не зафиксированы ни на одном избирательном участке", - добавили наблюдатели.

В отчетный период 11,36% наблюдателей ОПОРЫ, постоянно присутствующие на репрезентативном количестве избирательных участков, сообщили о наличии незначительных нарушений в процессе голосования. Существенные нарушения, которые могут повлиять на результаты голосования, были обнаружены на 0,76% участков. При этом на 87,88% участков, по мнению наблюдателей, не было нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

"Данные оценки наблюдателей свидетельствуют о наличии предпосылок для надлежащего завершения процесса повторного голосования и отсутствии на текущий момент критических вызовов для его законности и демократичности", - указали в ОПОРЕ.

Отдельно отмечается, что с момента начала работы УИК в день повторного голосования на выборах городских голов наблюдатели ОПОРЫ обнаружили и верифицировали 75 нарушений избирательного законодательства. Ключевыми нарушениями стали случаи ненадлежащего обеспечения помещений для голосования, включая нарушения требований Избирательного кодекса и правительственного порядка реализации противоэпидемических мероприятий, несоблюдение требования о выдаче бюллетеней двумя членами УИК, ненадлежащее хранение избирательных бюллетеней, и ряд процедурных нарушений.

Напомним, по данным наблюдателей, в первые часы второго тура выборов мэров в семи городах Украины избирательный процесс характеризовался низкой активностью избирателей, однако происходил с соблюдением законных процедур и в бесконфликтной атмосфере.



