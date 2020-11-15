Второй тур выборов мэров: обнародованы экзитполы уже в трех городах

КИЕВ. 15 ноября. УНН. После второго тура выборов мэров, которые сегодня состоялись в семи городах Украины, обнародованы экзитполы с именами вероятных победителей выборов в Херсоне и Каменце-Подольском в Хмельницкой области, также обновлено данные экзитпола по выборам мэра Одессы, передает УНН.

По данным экзитпола Киевского международного института социологии состоянию на 20 часов, во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов с 56,7%. Так, по данным экзитпола КМИС по состоянию на 20 часов, Николай Скорик от ОПЗЖ набирает во втором туре выборов мэра Одессы 40,9%, Геннадий Труханов ( "Доверяй делам") - 56,7%.

КМИС сообщил, что 15 ноября 2020 года, в день второго тура выборов мэра, провел экзитпол в городе Одесса. Генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 20:00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65,9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

При этом ОО "Нам здесь жить" указывает результаты экзитпола в Херсоне. "По результатам экзит-пола Игорь Колихаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится мэром Херсона. Его оппонент Владимир Сальдо получил 32,97%", - говорится в результатах исследования.

Как указано, социологическое исследование проводилось на выходах из избирательных участков ОО "НТЖ". Погрешность 3%. Общее количество опрошенных 9782 человека.

В то же время, исследовательская компания "Ю.С.С." совместно с общественной организацией "Общественная инициатива действий" провела 15 ноября 2020 года, в день повторного голосования на выборах Каменец-Подольского городского головы, экзитпол в Каменец-Подольской городской общине.

"Согласно результатам опроса (по состоянию на 19:00 15 ноября 2020 года), большинство (62,2%) респондентов - жителей Каменец-Подольской городской общины, которые принимали участие в повторном голосовании на выборах Каменец-Подольского городского головы и согласились принять участие в экзитполе - проголосовали за Михаила Поситко (партия "Всеукраинское объединение "Свобода"). За Владимира Мельниченко (самовыдвижение) отдали свои голоса 36,8% опрошенных. Кроме того, 1,0% респондентов ответили, что они оставили избирательный бюллетень незаполненным, проголосовали против обоих кандидатов или иным образом испортили избирательный бюллетень", - говорится в сообщении компании.

В ЮСС указали, что генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках Каменец-Подольской городской общины (кроме специальных участков). Выборка, как указано, - трехступенчатая кластерная (территориальная), репрезентативная для Каменец-Подольской городской общины в целом. Экзитпол проходил на 20 избирательных участках. Общий фактический объем выборки (по состоянию на 19:00) - 1833 респондентов. Среднее количество опрошенных на каждом избирательном участке - 92. Статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,99 не превышает 3,0%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы проходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходило в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходило в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.