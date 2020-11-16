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Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове

Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове, указав, что ожидает укрепления отношений между странами. Об этом передает УНН со ссылкой на Twitter Президента.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал Зеленский.

Как сообщал УНН ранее, в Молдове по итогам обработки более 99% бюллетеней голосования на выборах президента с отрывом в почти 15% лидирует оппозиционная кандидат - прозападная бывшая глава правительства Майя Санду.

В Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Источник: УНН
Теги: выборы, Молдова, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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