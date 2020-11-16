Новоизбранный мэр Конотопа умер из-за COVID-19

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер вследствие заболевания коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Молоток, передает УНН.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая избрала путь изменений и развития", - отметил он.

Сообщалось, что Луговой болел COVID-19.

Напомним, что действующий мэр Борисполя и лидер гонки на эту должность Анатолий Федорчук умер из-за COVID-19. В мэрии факт смерти подтвердили. Ему было 60 лет, в должности городского головы работал с 2006 года.