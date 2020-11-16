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В Раде коронавирусом болеют 27 депутатов

В Раде коронавирусом болеют 27 депутатов

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Верховной Раде коронавирусной болезнью на данный момент болеют 27 народных депутатов, есть вероятность, что заседание парламента состоится только во вторник, 17 ноября, вместо пленарной недели. Об этом в Telegram-канале написал нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"На данный момент 27 депутатов болеют ковид. Если вторник будет продуктивным, то в среду-пятницу депутаты перейдут на онлайн-режим в комитетах. Заседание Рады, соответственно, не будет", - написал нардеп.

По его словам, если возникнет необходимость - будет внеочередное заседание.

Отметим, что по словам спикера Дмитрия Разумкова, в конце октября в ВР уменьшилось количество нардепов, которые болеют COVID-19.

Напомним, что недавно народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич сдал положительный тест на COVID-19.

Заболел коронавирусом и сам председатель ВР Разумков.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус
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