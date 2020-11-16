Разумков временно передал свои полномочия заместительнице

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков временно передал свои полномочия заместителю Елене Кондратюк. Об этом он заявил во время видеовключения на согласительном совете, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе мною было издано распоряжение главы ВРУ о временном возложении обязанностей на заместителя главы ВРУ Елену Кондратюк... Сегодня те вызовы, которые перед ней стоят, будут нуждаться и в вашей поддержке (нардепов - ред)", - сказал Разумков.

Напомним, по информации нардепа, сегодня в 09:30 состоялось совещание глав парламентский фракций, на котором они утвердили повестку дня на завтра. Рада планирует рассмотреть постановления о предупреждении о карантине за неделю и об отмене карантина выходного дня.