Зеленский пригласил Майю Санду посетить Украину

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове и пригласил посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Глава государства пожелал госпоже Санду успешной работы. Он заверил коллегу в настроенности на продолжение тесного и взаимовыгодного сотрудничества Украины и Молдовы, заложенного, в том числе "во время визита Майи Санду в Киев как премьер-министра Республики Молдова в июле 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что во время разговора Зеленский отметил, что Украина настроена на реализацию новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух стран.

"Президент поблагодарил за последовательную поддержку Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники также обсудили проблематику пандемии COVID-19 и выразили надежду, что человечеству в краткосрочной перспективе удастся справиться с ней, а нашим странам - с ее ощутимыми последствиями, прежде всего экономическими. Владимир Зеленский пригласил Майю Санду осуществить официальный визит в Украину", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

По итогам обработки более 99% бюллетеней голосования на выборах президента с отрывом в почти 15% лидирует оппозиционная кандидат - прозападная бывшая глава правительства Майя Санду.