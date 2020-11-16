Корниенко: "слуги народа" еще не определились, будут ли голосовать за отмену "карантина выходного дня"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" еще не решила, будет ли голосовать за проект постановления об отмене решения правительства о введении "карантина выходного дня". Об этом на брифинге заявил глава партии Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Постановление об обращении к Кабинету министров с предложением пересмотреть свое решение по "карантину выходного дня": мы тоже не против, чтобы это постановление было в повестке дня сессии, но о том, как фракция "Слуга народа" проголосует - мы будем определяться. Еще текста нет. В принципе, наши депутаты, как добросовестные законодатели - просят текст, чтобы ознакомиться и определиться", - сказал Корниенко.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене "карантина выходного дня".