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Баланс во внешней политике: Санду обещает прагматичный диалог с Украиной, Россией и ЕС

Баланс во внешней политике: Санду обещает прагматичный диалог с Украиной, Россией и ЕС

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Майя Санду, которая одержала победу на президентских выборах в Молдове, заявила, что намерена построить прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США. Об этом она заявила на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США. Я буду работать на всех граждан нашей страны“, — заявила политик.

Она пообещала построить Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности.

“В которой их права, включая право на использование своего языка, будут надежно защищены”, — добавила Санду.

Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не выявили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

После обработки 100% протоколов в стране кандидат в президенты от ПДС Майя Санду, бывшая экономистка Всемирного банка, выступающая за более тесные отношения с Европейским Союзом, получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон — 42,25% голосов избирателей.

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове и пригласил посетить Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Молдова
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