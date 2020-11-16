Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 -0,0805  EUR: 33,21 -0,0542 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НАБУ и САП из-за решения Конституционного суда закрывают 65 дел за ложь в декларациях
НАБУ и САП из-за решения Конституционного суда закрывают 65 дел за ложь в декларациях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3390

К ОАСК поступило три иска об отмене "карантина выходного дня"

К ОАСК поступило три иска об отмене "карантина выходного дня"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Окружной административный суд Киева поступило три иска об отмене "карантина выходного дня". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, в ОАСК с исками обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. Ответчиком в каждом из исков указан Кабинет министров Украины.

"Истцы просят суд отменить установленный Правительством дополнительный карантин в период с 00:00 мин. субботы до 00:00 мин. понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября 2020 года. В частности, речь идет об обжаловании п.15 постановления Кабинета министров Украины № 641 от 22.07.2020 "Об установлении карантина и внедрения усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в редакции от 11.11.2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению истцов, установленные ограничения негативно повлеяют на деятельность учреждений культуры и приведут к потерям около 50% их доходов за выходные дни.

"Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене "карантина выходного дня".

Как сообщалось, новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, а также Днепра.

В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении "карантина выходного дня", не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре "может получить апокалипсис медсистемы".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.