К ОАСК поступило три иска об отмене "карантина выходного дня"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Окружной административный суд Киева поступило три иска об отмене "карантина выходного дня". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, в ОАСК с исками обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. Ответчиком в каждом из исков указан Кабинет министров Украины.

"Истцы просят суд отменить установленный Правительством дополнительный карантин в период с 00:00 мин. субботы до 00:00 мин. понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября 2020 года. В частности, речь идет об обжаловании п.15 постановления Кабинета министров Украины № 641 от 22.07.2020 "Об установлении карантина и внедрения усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в редакции от 11.11.2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению истцов, установленные ограничения негативно повлеяют на деятельность учреждений культуры и приведут к потерям около 50% их доходов за выходные дни.

"Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене "карантина выходного дня".

Как сообщалось, новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, а также Днепра.

В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении "карантина выходного дня", не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре "может получить апокалипсис медсистемы".