Кулеба об открытии КПВВ: Россия пытается подороже продать свою конструктивность

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Россия в переговорном процессе пытается подороже продать свою конструктивность в вопросе открытия пунктов пропуска в "Золотом" и "Счастье". Об этом в эфире программы "Утро с Украиной" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"С нашей стороны (КПВВ "Золотой" и "Счастье" - ред.) открыты ... С той стороны, нет никаких объективных препятствий для того, чтобы открыть эти пункты пропуска. Единственное, что пытается сделать Россия - она в переговорном процессе пытается подороже продать свою конструктивность в вопросе открытия этих двух пунктов пропуска", - отметил он.

Так, по словам министра, украинская сторона делает все для людей, в то время как Россия делает "все для того, чтобы сделать жизнь людей по ту сторону линии разграничения еще более тяжелой и невыносимой".

Напомним, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечивает функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО.

Как сообщал УНН, по состоянию на 13 ноября функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно, и "Новотроицкое".