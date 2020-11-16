Верховая Рада объявила конкурс для отбора кандидатов на должность судьи КСУ
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Начат прием предложений депутатских фракций относительно кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.
"В связи с представлением Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики (протокол № 39) информируем о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины и приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) относительно кандидатов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что право представления предложения по кандидату может реализовать также группа внефракционных народных депутатов Украины в количестве не меньшем количественного состава малейшей депутатской группы.
"Депутатская фракция (депутатская группа), группа внефракционных народных депутатов представляет в течение тридцати календарных дней со дня объявления о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) в Комитет по вопросам правовой политики предложение относительно кандидата на должность судьи Конституционного Суда Украины вместе с заявлением лица, которое объявило о намерении занять пост судьи Конституционного Суда Украины, и документами, определенными частью четвертой статьи 12 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", а также другими документами, предусмотренными Законом Украины "О предупреждении коррупции" для проведения специальной проверки", - отмечается в сообщении.
Напомним, 6 ноября этого года Верховная Рада Украины не набрала голосов для назначения судей Конституционного суда, комитету поручили подготовить проведение повторного конкурса.