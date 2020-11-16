Гетманцев заявил, что Бюджет-2021 не примут до 1 декабря

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Проект бюджета Украины на 2021 год не успеют принять до 1 декабря. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, мы, очевидно, не укладываемся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это очевидно есть. К сожалению, мы должны извиниться перед людьми, мы не придерживаемся этого срока. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году и мы только в начале декабря получим проект бюджета от Кабинета министров и будем рассматривать его в ВР", - рассказал Гетманцев.

Напомним, парламентарии приняли проект постановления № 4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год.