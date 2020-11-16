Украина призвала международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения журналистов в Крыму

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения гражданских журналистов во временно оккупированном Крыму. Об этом она сказала во время встречи министерского уровня стран-членов Коалиции за свободу СМИ, организованной Канадой и Великобританией, передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Из-за репрессий и угрозы жизни российской оккупационной властью независимые журналисты были вынуждены покинуть оккупированные части Донбасса и Крыма ... Чтобы заполнить вакуум освещение реальной ситуации на Крымском полуострове, функции независимых медиа начали выполнять обычные граждане, в отношении которых также начались репрессии. Девять гражданских журналистов-крымских татар сейчас находятся за решеткой: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев и Амет Сулейманов. Призываю международное сообщество усилить давление на Россию для обеспечения их освобождения", - сказала Эмине Джапарова.

Указано, что Джапарова также привлекла внимание к опыту, который накопила Украина за годы борьбы с российской дезинформацией. Она пригласила международных партнеров поддержать инициативу Президента Украины об открытии в Киеве штаб-квартиры международного офиса противодействия дезинформации.

Также она отметила, что ситуация со свободой СМИ на временно оккупированных территориях Украины является критической.

Напомним, Джапарова призвала Запад расширить санкции против РФ через "выборы" в Крыму.