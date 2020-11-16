Энергетики против ротаций в Минэнерго и замены Буславец на Геруса

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские энергетики прокомментировали вероятность назначения Андрея Геруса на пост министра энергетики и выступили против подобных кадровых ротаций, передает УНН.

Энергетический эксперт Сергей Дяченко считает, что такие кадровые изменения ухудшат коммуникацию между министерством и правительством.

"Слухи о назначении Геруса министром энергетики ходят давно. Но он (Герус - ред.) совсем из другой команды, чем премьер-министр (Денис Шмыгаль, - ред.), и это будет источник бесконечных конфликтов между министром и премьером. Совсем разное видение у них, между ними сегодня постоянно конфликты. Поэтому, не считаю это целесообразным", - сказал он.

Зато, коммуникация между действующим в. о. министром энергетики Ольгой Буславец и правительством налажена, продолжил Дяченко.

"По крайней мере, публичных конфликтов я не видел. Так или иначе, но министром энергетики должен быть технарь. То есть системник, который бы разбирался в тонкостях работы энергосистемы, рынка", - считает эксперт.

Мнение Дяченко разделяет его коллега - энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Постоянные кадровые перестановки в КМУ имеют обратный эффект, считает он.

"В последнее время я не вижу логики в действиях КМУ относительно подобных кадровых рокировок. Не понимаю зачем они, и логического объяснения этому нет. Все это мне напоминает басни Крылова и Глебова о музыкантах, которые постоянно меняли свои места, надеясь на то, что они благодаря этому будут хорошо играть", - говорит Рябцев.

Сравнивая Буславец и Геруса, специалист указывает, что это "мерседес" против "запорожца".

"Если взять уровень профессионализма Буславец и Геруса - это как сравнивать Мерседес с продукцией Запорожского автомобильного завода. Это моя исключительно субъективная точка зрения, но думаю, что большинство энергетических экспертов имеют схожую позицию", - заявил он.

Между тем, экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан убежден, что Украина нуждается в "полноценном" министре энергетики.

"Эта приставка в. о. - это не очень хорошо для любого предприятия, а тем более - для органа государственной власти. Полноценный министр должен быть у нас. Потому что, например, министр имеет право голоса на заседании КМУ, в то время как исполняющий обязанности министра такого права не имеет", - аргументировал он.

Напомним, Ольга Буславец возглавляет Минэнерго с приставкой и.о. с апреля. По словам отраслевых экспертов, все время ее "пидсиживает" так называемая группа Игоря Коломойского, который хочет иметь собственного министра энергетики.

"Он (Игорь Коломойский - ред) давно пытается и будет продолжать пробовать расшатать кресло министра, чтобы в него сел тот же Олег Семинский (заместитель главы энергетического комитета ВР - ред.). Потому что, в принципе, Семинский остается в обойме группы Коломойского. Это делается потому, что Коломойский рассматривает рынок энергетики через призму необходимых для себя целей, которые надо реализовать. И это не правильно", - отмечал эксперт Юрий Корольчук.

Среди претендентов от группы Коломойского на кресло министра озвучивались в СМИ также фамилии народных депутатов Сергея Нагорняка и Андрея Геруса.