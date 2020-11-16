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"Слуги" против: ВР на неделе не рассмотрит ни один законопроект о выходе из конституционного кризиса

"Слуги" против: ВР на неделе не рассмотрит ни один законопроект о выходе из конституционного кризиса

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать ни один из законопроектов по выходу из кризиса вокруг Конституционного суда. Об этом журналисту УНН сообщил нардеп Ярослав Железняк.

На вопрос, действительно ли Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать ни один из законопроектов по выходу из кризиса вокруг Конституционного суда, Железняк ответил: "Не будет. Слуги против".

Так, в обнародованной сегодня повестке дня нет ни одного из законов, которые бы касались разрешения кризиса с отменой незаконного обогащения и ситуации с КСУ в целом.

Добавим, что по словам и.о. председателя ВР Елены Кондратюк, парламент во вторник проведет день в сессионном зале, а со среды по пятницу нардепы будут работать в комитетах.

Напомним, фракция "Слуга народа" готова попросить Президента Украины Владимира Зеленского об инициировании внеочередного заседания ВР для рассмотрения законопроектов по КСУ.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, КСУ
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