Каждый шестой депутат в ВР болеет COVID-19 - нардеп

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Верховной Раде каждый шестой народный депутат сейчас имеет подтвержденный положительный результат теста на COVID-19. Об этом в эфире телеканала ZIK сказала нардеп, член комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Мария Мезенцева, передает УНН.

"У нас, как минимум, в календарной повестке дня запланированы еще несколько сессионных недель под куполом Верховной Рады. Мы их не отменяем. Я хочу отметить, что данная инициатива была предложена только потому, что каждый шестой народный депутат сейчас имеет подтвержденный положительный результат на коронавирус (COVID-19 - ред.). Мы знаем, что также, даже если бы мы имели, ну, предположим, мы сегодня это с коллегами обсуждали, даже если бы у нас была возможность голосовать онлайн - такие голосования не засчитались бы, потому что человек официально на больничном. Человек на больничном голосовать или участвовать в голосовании не может", - сказала Мария Мезенцева.

Она отметила, что статистика по каждому шестому депутату касается парламента в целом и всех фракций.

Напомним, в Раде на коронавирусом болеют 27 депутатов.

Также напомним, 9 ноября у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Также коронавирусом заболел Глава ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.