В ВР заявили, что футбольная ВСК изначально была обречена на безрезультативный финал

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Так называемая футбольная ВСК была обречена на безрезультативный финал. Свидетельством тому есть несколько фактов. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат Лариса Билозир.

По ее словам, на протяжении года члены ВСК так и не отчитались перед парламентариями о результатах своей работы.

“Как так можно было работать, если даже отчета о работе ВСК мы не услышали?

Если бы были нарушения — они бы их нашли и доложили бы о них контролирующим органам, которые, в свою очередь, также приняли бы меры. Этого не произошло”, — сказала Билозир.

Подавляющее большинство ВСК в ВР работает профессионально и активно, продолжила нардеп.

“Я, например, вхожу в ВСК по защите прав инвесторов, и мы постоянно собираемся, каждую неделю. На заседаниях ВСК мы уже рассмотрели около 15 кейсов о нарушениях, и по каждому кейсу уже какой-то результат.

А тут получается, что эта ВСК работала только по одной ассоциации (УАФ, — ред.), и ничего, даже отчета. Это означает, что работа ВСК была надуманной и надутой”, — подчеркнула нардеп.

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Билозир предполагает, что футбольную ВСК создали с целью дискредитации отдельных лиц.

“Видимо, эту ВСК действительно создали определенные заинтересованные лица. Бывало у нас такое в парламенте, хотя сегодня в Раде ВСК четко работают, я не думаю что под кого-то их создают. А здесь, видимо, под одну цель ее создали да и все. Поэтому, предполагаю, что эта ВСК сразу была обречена на то, что результата там не будет”, — резюмировала она.

Как писал УНН, с 15 ноября скандальная “футбольная” ВСК, создание которой связывали с Григорием Суркисом и его войной против УАФ, перестала существовать.

Она должна была изучать детали строительства мини-полей в Киеве за период 2017-2018 года. Через полгода работы депутаты-члены ВСК так и не смогли подготовить окончательный отчет о своей работе, опубликовав лишь промежуточный с непроверенной информацией.

О политическом подтексте работы футбольной ВСК ранее заявляли ряд нардепов, а также легенды украинского футбола — обладатели “Золотого мяча” Блохин, Беланов и Шевченко. Позже к ним присоединились и ветераны ФК “Динамо”. Они призвали парламент не допустить манипуляций на теме ВСК, которые “имели целью дискредитацию украинского футбола”.