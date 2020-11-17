В ВР планируют разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Рабочая группа в парламенте должна разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщила и.о. председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сообщает УНН.
“Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, который бы касался как возвращения к электронному декларированию, так же и уголовной ответственности, а так же самой реконструкции, которая как-либо касается Конституционного суда как института. Поэтому, исходя из того, что такая ситуация, которая есть сейчас в парламенте, мы на самом деле оптимизма не теряем. Мы проговорили с руководством всех фракций и групп и создали рабочую группу, куда вошли представители всех фракций и политических групп, и руководители трех комитетов. И на базе Антикоррупционного комитета как раз хотим разработать три базовых законопроекта, которые будут касаться как возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование и третье — изменения, касающиеся всей системы деятельности Конституционного суда, если они нужны”, — рассказала она.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк УНН сообщил, что Верховная Рада на этой пленарной неделе не станет рассматривать ни один из законопроектов по выходу из кризиса вокруг Конституционного суда.
Напомним, фракция “Слуга народа” готова попросить Президента Украины Владимира Зеленского об инициировании внеочередного заседания ВР для рассмотрения законопроектов по КСУ.