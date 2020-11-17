В ВР планируют разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Рабочая группа в парламенте должна разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщила и.о. председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сообщает УНН.

“Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, который бы касался как возвращения к электронному декларированию, так же и уголовной ответственности, а так же самой реконструкции, которая как-либо касается Конституционного суда как института. Поэтому, исходя из того, что такая ситуация, которая есть сейчас в парламенте, мы на самом деле оптимизма не теряем. Мы проговорили с руководством всех фракций и групп и создали рабочую группу, куда вошли представители всех фракций и политических групп, и руководители трех комитетов. И на базе Антикоррупционного комитета как раз хотим разработать три базовых законопроекта, которые будут касаться как возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование и третье — изменения, касающиеся всей системы деятельности Конституционного суда, если они нужны”, — рассказала она.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк УНН сообщил, что Верховная Рада на этой пленарной неделе не станет рассматривать ни один из законопроектов по выходу из кризиса вокруг Конституционного суда.