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Кабмин уволил руководителя Госкосмоса

Кабмин уволил руководителя Госкосмоса

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правительство Украины в понедельник уволило с должности председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова и заменило его на должности первым заместителем Михаилом Львом в качестве и.о. головы. Соответствующее распоряжение № 1432-р опубликовала пресс-служба правительства, передает УНН.

“Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона Украины “О государственной службе”, — говорится в документе.

Статья предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего категории А по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.

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Другим распоряжением правительство назначило исполняющим обязанности главы агентства первого заместителя Усова Михаила Льва.

Напомним, в мае текущего года Усов говорил, что Украина планирует начать запускать ракеты в космос в 2023-2024 лет.

Источник: УНН
Теги: космос, Кабмин, Украина, правительство
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