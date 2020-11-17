Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0038  EUR: 33,24 0,0292 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Отчет правительства и отмена "карантина выходного дня": Рада собралась на заседание
Эксклюзивные новости УНН
Рада в декабре начнет рассмотрение законопроектов по КСУ - нардеп
Рада в декабре начнет рассмотрение законопроектов по КСУ - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5190

Бороться с пандемией нужно силами украинского производителя - народный депутат

Бороться с пандемией нужно силами украинского производителя - народный депутат

Михаил Бондарь

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине на фоне "карантина выходного дня" набирает обороты инициатива по поддержке национального производителя. Так, публичные люди призывают покупать товары отечественного производства: от еды в ресторанах до тест-систем на COVID-19. Кроме того, бороться с пандемией необходимо силами национального производителя, рассказал УНН народный депутат Михаил Бондарь.

"Это борьба с пандемией, и бороться с ней должен наш национальный производитель. Мы должны защищать свое - украинское. Тем более, когда речь идет о том, что у нас в Украине эти производства налажены", - подчеркнул он.

По мнению нардепа, правительство должно приложить максимум усилий и показать пример по поддержке отечественного производителя. Покупая маски, антисептики, тест-системы отечественного производства, Украина оставляет деньги в государстве.

"О национальном производителе никто не заботится. Правительство должно приложить максимум усилий, чтобы поддержать своего производителя - маски, антисептики, тест-системы, а не распылять эти средства, выводя их за границу. При закупке таких жизненно необходимых вещей правительство в первую очередь должно ставить приоритет только на наших производителях", - подчеркнул Бондарь.

Напомним, украинский бизнесмен заказал ужин президенту Владимиру Зеленскому. Таким образом бизнесмен поддержать украинских рестораторов и производителей.

Отметим, что в Верховной Раде настаивают на использовании медицинских товаров, в том числе и тестов на "ковид" исключительно отечественных производителей. Кроме несомненной выгоды для бюджета государства, такая инициатива поможет поддержать украинских производителей в условиях экономического коронакризиса.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, тестирование, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.