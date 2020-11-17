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Рада изменила календарный план своей работы на этой неделе

Рада изменила календарный план своей работы на этой неделе

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии даты с 18 по 20 ноября отвели для работы в комитетах вместо пленарных заседаний. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

"Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии ВРУ девятого созыва, период с 18 по 20 ноября отвести для работы народных депутатов в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. В случае необходимости ВРУ будет собираться на внеочередное заседание", - сказала и.о. главы ВРУ Елена Кондратюк.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании населения о введении карантинных мероприятий.

Источник: УНН
Теги: календарь, Коронавирус, ВРУ, карантин
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