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Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут полный локдаун

Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут полный локдаун

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пока есть альтернативные решения, до тех пор полный локдаун в Украине не будет введен. Об этом заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"В последние два-три месяца наблюдалось восстановление экспорта, восстановление потребления, рост строительства, улучшение ситуации в промышленности. В третьем квартале, по сравнению со вторым, экономика выросла на 8,5%. Это позитивный сигнал и сценарий восстановления. Поэтому мы говорим, что решение о полном локдауне не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Но над этой альтернативой необходимо работать всем вместе. И достичь, хотя бы, плато - остановки и роста эпидемии", - отметил глава Кабмина.

Шмыгаль заявил, что зимой Украину ожидают "трудные времена".

"Основная задача "карантина выходного дня" - сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших", - подытожил премьер.

Напомним, что в верхушке ВР назвали локдаун выходного дня "большой глупостью".

Добавим, что по словам Шмыгаля, экономика Украины не выдержит полного "локдауна" для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 557 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 11 968.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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