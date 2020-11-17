Шестерых украинских правоохранителей отправили миротворцами в Южный Судан

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Шестерых правоохранителей Министрества внутренних дел направили в миссию ООН в Южный Судан. Из них - 2 нацгвардейца, которые ждали этого более 8 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Шестерых правоохранителей МВД направили в миссию ООН в Южный Судан. Из них - 2 нацгвардейца, которые ждали этого более 8 лет. Ротация личного состава Национальной гвардии Украины в международной операции ООН по поддержанию мира и безопасности в Республику Южный Судан задержалась почти на полгода из-за карантина", - говорится в сообщении.

По словам подполковника Виталия Проказы, он начал этот путь еще в 2012 году.

"Это была возможность приобщиться к глобальному, всемирному творению добра. Впервые мы должны были ехать в Южный Судан в мае 2020 года, но точно узнали об отбытии в октябре", - рассказывает Проказа.

Сообщается, что мужчина до отбора в миссию ООН был в должности начальника Центрального отделения комплектования.

Отмечается, что в течение 7 дней в столице украинские военные и правоохранители были на курсах-инструктажах, сдавали тесты, учились, чтобы окончательно подготовиться к поездке. Это первая поездка военнослужащих НГУ, поэтому, говорят, что для начала планируют быть там год, а дальше решать.

"Моя главная цель - передать наш опыт коллегам правоохранителям, которые действуют в Южном Судане, потому что у Национальной гвардии высокий уровень практического опыта", - говорит подполковник Андрей Дорошенко, который до этого был начальником Учебного центра подготовки подразделений НУЦ Нацгвардии.

В МВД сообщают, что на сегодня 8 военнослужащих НГУ продолжают защищать мир и спокойствие под эгидой ООН в операциях по поддержанию мира и безопасности: в Республике Южный Судан - 3 и Демократической Республике Конго - 5.

Напомним, в октябре этого года из Демократической Республики Конго вернулись украинские миротворцы.



