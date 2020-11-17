Вооруженные силы РФ продолжают повышать боевую готовность боевиков - разведка

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает повышать боевую готовность боевиков. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск. На прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях состоялось масштабное командно-штабное учение с привлечением сил территориальной обороны. Особое внимание уделялось отработке вопросов обеспечения устойчивости системы управления и связи за счет развертывания новых запасных командных пунктов", - сообщил он.

Отмечается, что одновременно в ходе учения комиссиями генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК против Объединенных сил.

Напомним, по данным разведки, российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения.