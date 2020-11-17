Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0038  EUR: 33,24 0,0292 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Отчет правительства и отмена "карантина выходного дня": Рада собралась на заседание
Эксклюзивные новости УНН
Рада в декабре начнет рассмотрение законопроектов по КСУ - нардеп
Рада в декабре начнет рассмотрение законопроектов по КСУ - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9120

Вооруженные силы РФ продолжают повышать боевую готовность боевиков - разведка

Вооруженные силы РФ продолжают повышать боевую готовность боевиков - разведка

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает повышать боевую готовность боевиков. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск. На прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях состоялось масштабное командно-штабное учение с привлечением сил территориальной обороны. Особое внимание уделялось отработке вопросов обеспечения устойчивости системы управления и связи за счет развертывания новых запасных командных пунктов", - сообщил он.

Отмечается, что одновременно в ходе учения комиссиями генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК против Объединенных сил.

Напомним, по данным разведки, российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разведка, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.