Рада не поддержала отмену карантина "выходного дня"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления и рекомендовала правительству отменить карантин "выходного дня", смягчив ограничения и запреты. За решение проголосовало лишь 149 нардепов, чего не хватило для принятия постановления, передает корреспондент УНН.

Проект постановления предусматривает рекомендацию правительству пересмотреть ограничительные меры, которые были установлены 11 ноября 2020 года, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни относительно:

1) приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

2) приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

4) приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

5) деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

6) приема посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

По мнению инициаторов, это устранит негативные тенденции в экономической сфере.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал рассмотрение Верховной Радой постановления об отмене карантина выходного дня и отметил, что ему бы хотелось, чтобы ВР действовала более консолидировано.

Как сообщал УНН ранее, Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по поводу "карантина выходного дня", против которого выступили ряд облцентров и бизнес, высказал мнение, что Украина сделала правильный шаг, ведь даже Всемирная организация здравоохранения говорит, что больше новых случаев заражения - на выходных.