Обошел Ляшко: ЦИК зарегистрировала нардепом выдвиженца от "Слуги народа"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины беспартийного Анатолия Гунько, который баллотировался от пропрезидентской партии "Слуга народа" и победил на довыборах в Верховную Раду в округе в Черниговской области, обойдя "радикала" Олега Ляшко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"17 ноября ЦИК... зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208 Гунько Анатолия Григорьевича", - сообщили в ЦИК.

Справка: Анатолий Гунько, 1976 года рождения, проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа".

Добавим, по данным ИАС "Выборы народных депутатов Украины", в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) по результатам обработки 100% участковых протоколов, победил Анатолий Гунько от "Слуги народа" с 34,10% (21 245) голосов. Олег Ляшко от РПЛ набрал 31,78% (19 799) голосов.