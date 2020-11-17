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Гиперлуп уже построили, время осваивать Марс: эксперт о заявлении вице-премьера Уруского

Гиперлуп уже построили, время осваивать Марс: эксперт о заявлении вице-премьера Уруского

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На прошлой неделе вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что Украина присоединилась к космической программе по освоению Луны и Марса. Заявления главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности сложно комментировать в контексте того, что профильное ведомство не выполняет своих главных задач. Об этом УНН рассказал кандидат политических наук Дмитрий Спивак.

“На прошлой неделе господин Уруский сказал, что мы входим в какую-то программу с НАСА и будем изучать Марс. Похоже на какое-то осеннее обострение. Гиперлуп мы построили — пора изучать Марс. Я иронично настроен — потому что серьезно комментировать это сложно”, — подчеркнул Спивак.

Он также заявил, что не видит никакой эффективности в деятельности ведомства Уруского в сфере развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, стратегии развития ОПК страны так и не было представлено даже спустя пять месяцев после создания профильного ведомства.

“Я не вижу никакого взаимодействия нового министерства с оборонным комплексом. Я не вижу формирования внутри этого правительства новой оборонной доктрины. Я не вижу коммуникации новосозданного министерства со своими коллегами. И я не понимаю стратегического плана развития "Укроборонпрома“ или иных предприятий, входящих в ОПК. Всего этого нет: очередное министерство, портфели, машины, помощники и секретари. И бюджет. Какая польза украинской экономики и государства — я пока не понимаю”, — подытожил Спивак.

Напомним, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что заявления Уруского о создании ракетного носителя в Украине демонстрируют отсутствие комплексного видения приоритетов в развитии стратегических отраслей Украины и возглавляемого им Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее эксперт рассказал, что ракетный носитель легкого класса, который обещал создать вице-премьер-министр Уруский, существует в Украине еще с 1972 года.

Источник: УНН
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